Mansikka-Matti ei ole koskaan kokenut tällaista torikesää – norjalaisetkin ihmettelevät kallista mansikkaa

Mansikoita torilla myyvä Osman Dalbudak kokee, että kauppa on tänä vuonna käynyt suhteellisen huonosti mansikoiden osalta. Myös itse mansikat ovat olleet laadultaan heikompia kuin ennen.

"Poikkeuksellinen kesä"

– Ei ole näin vaikeaa kesää ollut. Saannissa on ollut tuhoja varmaan useammilla tiloilla ympäri Suomea, tavarasta on pula, hinta on kova.