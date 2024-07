Hinkuyskä leviää nyt rajusti Suomessa – näillä alueilla eniten tartuntoja

– Paljon on varmasti vähäoireisia tapauksia, jotka eivät koskaan hakeudu hoitoon. Meillä on nyt sama ilmiö Suomessa, joka on ollut meneillään Euroopassa. Suurin osa tämän vuoden tapauksista on todettu touko–kesäkuun aikana. Matkailu voi olla yksi selittävä tekijä tälle.