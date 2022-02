Hiihtoliitto selvensi Suomen tilannetta liittyen Venäjän maailmancup-kilpailuihin – Ruotsi ilmoitti aiemmin boikotista

– On hyvin tärkeää, että saamme FISin näkemyksen asiasta. Olemme käyneet FISin pääsihteerin (Michel Vionin) kanssa keskustelua. Toivomme, että mahdollisimman pian saamme sieltä päätöksiä ja linjauksia, ja niiden jälkeen teemme Suomen Hiihtoliiton johtokunnassa viralliset päätökset, Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi sanoi STT:lle.

Maastohiihdon maailmancupin päätöskilpailut on tarkoitus järjestää Venäjän Tjumenissa 18.–20. maaliskuuta. Naisten mäkihypyn maailmancupin kilpailut on merkitty kalenterissa Venäjän Nizhni Tagiliin samoille päivämäärille, ja cupin on määrä huipentua Tshaikovskiin 25.–27. maaliskuuta.