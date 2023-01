HIFK on hurjassa iskussa! NHL:stä tuttu suomalaislaituri osui jälleen – Karri Kivi joutui reagoimaan

Jääkiekon SM-liigassa Helsingin IFK on ollut jo tovin ajan loistovireessä. HIFK on napsinut isoja päänahkoja, minkä lisäksi sen peli on ollut uomissaan. Tiistain kierroksella IFK isännöi Nordenskiöldinkadun jäähallissa Ässiä. HIFK:n alku oli hurja. NHL:stä tuttu Kristian Vesalainen jatkoi mahtivirettään vietyään isännät 1–0-johtoon. Eikä siinä vielä kaikki. Hetki tästä ja Julius Nättinen latasi kiekon verkkoon. Tässä vaiheessa Ässien päävalmentaja Karri Kivi joutui reagoimaan: aikalisä. HIFK:n illan toinen osuma näkyy videona jutun yläreunasta.