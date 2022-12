HIFK:n rajut vaikeudet jatkuvat – Olli Jokisen Jukureilta shokkialku Nordiksella

Jääkiekon SM-liigassa Helsingin IFK on ajautunut vähintään pienimuotoisen kriisin partaalle. HIFK:n tuloskunto on ollut heikko ja se on tipahtanut jopa alemman pudotuspeliviivan alapuolelle. Tiistain kierroksella Jukurit shokeerasi punapetoja, kun se siirtyi Helsingin vanhassa jäähallissa pelattavassa ottelussa nopeasti 2–0-johtoon. Jukureille maaliverkkoja heiluttivat Pekka Jormakka ja Hannes Häkkilä. Jukureiden 2–0-maali näkyy videona jutun yläreunasta.