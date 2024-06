HIFK:lle kovan luokan jatkosopimus

Vesalainen on pelannut kaksi edellistä kautta HIFK:ssa, joka on myös hänen kasvattiseuransa. Kahteen kauteen on tullut runkosarjan 98 ottelussa tehopisteet 30+44=74. Pudotuspeleissä tilastot ovat 19 otteluun 3+4=7. Viime kaudelle mahtui myös ensimmäiset ottelut Leijonien paidassa.

– Haluan ehdottomasti pelata omassa kasvattajaseurassa, HIFK on mulle kunnian ja sydämen asia. Viime kaudesta jäi niin paljon hampaankoloon, että haluan olla messissä rakentamassa uutta nousua. Itselleni HIFK:ssa on parhaat mahdollisuudet kehittyä pelaajana, Vesalainen sanoi HIFK:n tiedotteessa.

– Jatkodiili on meille tärkeä. Hän on ratkaisuvoimainen ja eteenpäin pyrkivä pelaaja, jonka tarina Stadissa on edelleen kesken. Uskon, että Vessi lyö pöytään kaikkensa. Hänellä on kova halu kehittyä ja auttaa seuraa sekä joukkuetta menestymään. HIFK-lähtöisenä pelaajana hän tulee antamaan faneillemme paljon lisää ilonaiheita, kun kausi starttaa, Peltonen summasi.