HIFK:lle dramaattinen voitto – Kiekko-Espoon vaikeudet jatkuvat

Jääkiekon SM-liiga palasi joulutauolta kehiin, kun tapaninpäivänä ohjelmassa oli kaksi ottelua. Helsingissä IFK kaatoi kuin kaatoi HPK:n loppulukemin 4–3.

Helsingissä IFK lähti illan HPK-kamppailuun pahojen poissaolojen sävyttämänä. Sen riveistä puuttuivat muun muassa pistehai Jori Lehterä, kapteeni Ilari Melart ja Porissa hölmöillyt Petr Kodytek.

IFK sai myös apuja sairastuvan puolelta, kun Tony Sund ja Kristian Vesalainen palasivat kehiin.

Ottelu oli kahden erän jälkeen tasalukemissa 2–2. HIFK tuli terävästi tauolta kehiin, kun se osui heti kolmannen erän ensimmäisellä minuutilla. Vincent Marleau kokeili ja Vesalainen painoi irtokiekon sisään.

HIFK hereillä heti erän alussa: Kristian Vesalainen painaa isännät johtoon

HPK toi kuitenkin draamaa Nordenskiöldinkadun tansseihin, kun Miro Ruokonen iski 3–3-tasoituksen ajassa 57.44.

Draamaa Nordiksella: Miro Ruokonen tuo Kerhon tasoihin

Lisää käänteitä nähtiin jatkoajalla, kun HPK:n Eetu Tuulola laittoi kiekon verkkoon. Ottelun tuomaristo tarkisti tilanteen videolta ja lopulta HPK:n osuma hylättiin maalivahdin estämisen vuoksi.

Ratkaisu syntyi voittomaalikilpailussa, jossa Kasper Lundell ja Santeri Hartikainen osuivat isännille. HIFK oli lopulta parempi lukemin 4–3.

HIFK on sarjassa toisena. Sillä on yhtä paljon pisteitä kuin ykkösenä olevalla SaiPalla, joka on pelannut kuitenkin kaksi peliä vähemmän kuin IFK.

Espoossa Ässät ei paljoa horjunut, vaikka illan mittelön isäntäjoukkue Kiekko-Espoo siirtyi avauserässä johtoon Ville Lajusen siniviivalaukauksen avulla.

Ässät kuittasi tämän, kun Lenni Hämeenaho painoi tasoituksen hetkeä myöhemmin.

Dylan Fabre vei vieraat avauserän lopulla johtoon ja Patrik Juhola kasvatti Ässien etumatkaa toisessa erässä. Sen jälkeen Espoossa ei enää osumia nähty.

Ässät nappasi pisteet mukaansa 3–1-voiton myötä.

Kiekko-Espoo on hävinnyt edellisistä viidestä ottelustaan peräti neljä. Se on kuitenkin yhä sarjassa neljätenä.

Ässät nousi voittonsa myötä viidenneksi.

Torstain 26.12.2024 SM-liigakierroksen tulokset:

HIFK–HPK 4–3 vl.

Kiekko-Espoo–Ässät 1–3