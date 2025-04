HIFK hyvästeli pelaajia: Mitä tekee Leo Komarov?

Helsingin IFK tiedotti tiistaina, että hyökkääjät Leo Komarov ja Miika Roine sekä puolustajat Ronald Knot ja Oskari Manninen jättävät seuran sopimusten päätyttyä tänä keväänä.

Nelikosta varsinkin maailmanmestari ja olympiavoittaja Komarov on ollut kaksi viime kautta HIFK:n nimekkäintä kaartia, vaikka voimahyökkääjä onkin kärsinyt loukkaantumisista. Komarovilla on ikää 38 vuotta, joten hienon kiekkouran päättyminen tähän kevääseen on mahdollista.

– Kokeneita ammattilaisia, joiden arvo joukkueelle mitataan muualla kuin tehopisteissä, HIFK:n urheilujohtaja Janne Pesonen kommentoi tiedotteessa.

Kuluva kausi oli HIFK:lle pettymys. Se taipui puolivälierissä SaiPalle lukemin 0–4.