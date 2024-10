Hetkinen? 35-vuotiaasta konkarista hämmentävä fakta – tässä on SM-liigan syksyn teinitähti

Liigan konkariosastolta kajahtaa nyt sangen hämmentäviä sointuja. KalPan 35-vuotias puolustaja Lasse Lappalainen johtaa tällä hetkellä Liigan tehotilastoa lukemalla +14. Lappalainen on ollut jäällä KalPan 15 tehdyn maalin aikana. Ja kun hän on luutinut kaukalossa, KalPalle on tehty vain yksi maali.