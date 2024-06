Hesburger laajensi toimintaansa Romaniaan

Pikaruokaravintolaketju Hesburger on laajentanut toimintaansa Romaniaan.



Yhtiö on avannut Ramnicu Valcean kaupunkiin Romanian ensimmäisen Hesburger-ravintolan.



Hesburgerin mukaan yhtiö käy parhaillaan neuvotteluja uusien ravintoloiden avaamisesta useissa Romanian kaupungeissa, muun muassa pääkaupungissa Bukarestissa. Yhtiön tavoitteena on avata Romaniaan ensimmäisen vuoden aikana kymmenen uutta ravintolaa yli kahdeksan miljoonan euron investoinneilla.