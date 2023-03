Herra Ylppö avoimena paniikkikohtauksistaan uudessa kirjassaan: "Lasi viiniä auttaa"

– Vaikka sinulla olisi ollut elämässäsi tuhat paniikkikohtausta, olet joka kerta kohtauksen saapuessa ihmeen taipuvainen uskomaan siihen, että olet juuri nyt heittämässä veivisi. Yritä kuitenkin. Joka ikinen kerta, kun paniikki iskee, kerro itsellesi, että tämä on vain paniikkikohtaus. Tämä on paniikkikohtaus, eikä tämä ole vaarallinen. Tämä on paniikkikohtaus ja tämä menee ohi. On mennyt aina. Verisuoni ei ole katkennut päästäni. Kukaan ei tuijota oudosti, ja jos tuijottaakin, niin vitut siitä. Tämä ei ole sydänkohtaus, enkä ole suljettuna sukellusveneeseen, Herra Ylppö kirjoittaa kirjassaan humoristiseen sävyyn.