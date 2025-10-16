Turussa tapahtui torstaina iltapäivällä henkilöauton ulosajo Helsinginkadulla, Assistentinkadun risteyksen kohdalla.

Onnettomuus sattui iltapäiväruuhkan aikaan ja vaikutti liikenteeseen usean tunnin ajan.

Henkilöauto ajautui pois ajoradalta ja syöksyi kevyen liikenteen väylän yli ennen kuin törmäsi piennaralueen puihin. Törmäyksen seurauksena auto kääntyi katolleen ja jäi osittain ajoradalle.

– Autossa oli yksi henkilö eli ainoastaan kuljettaja, ja hänet on kuljettu ensihoidon toimesta jatkohoitoon, kertoo päivystävä palomestari Marko Virolainen MTV Uutisille.

Kuljettajan vammojen vakavuudesta ei toistaiseksi ole tarkempaa tietoa.

Pelastuslaitos ja poliisi sulkivat osan ajoradasta pelastus- ja raivaustöiden ajaksi. Liikenne ohjattiin onnettomuuspaikan ohi yhtä kaistaa pitkin, mikä aiheutti merkittävää haittaa iltapäivän vilkkaassa liikenteessä.

Virolaisen mukaan liikenne on saatu normalisoitua.

Poliisi selvittää ulosajon syytä.