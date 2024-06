Helsinkiläisfestivaalin aikataulumuutokset kuohuttavat somessa: "Ihan uskomattoman huonoa suunnittelua"

Helsinki City Festivalin Instagram-tilillä tiedotettiin torstaina 6. kesäkuuta, eli reilu viikko ennen tapahtuman alkua, että festivaalien aikataulua on päivitetty. Instagramiin jaetussa tiedotteessa kerrotaan, että Helsingin Kaupunki on tällä viikolla määrännyt Helsinki City Festivalille musiikinsoittoluvat klo 23.00 asti, ja että tämä tarkoittaa "pieniä muutoksia aikatauluun ja tiivistystä soittoväleihin".

Joidenkin keikkojen alkamisajankohdat ovat pysyneet samoina, mutta osaa taas on aikaistettu tai myöhäistetty reippaastikin. Esimerkiksi romanialaisartisti Alexandra Stanin keikan alkamisajankohta on siirtynyt 21. toukokuuta ilmoitetusta ajasta liki neljä tuntia myöhemmälle. Saksalaisyhtye Master Blasterin keikkaa on puolestaan aikaistettu yli kolmella tunnilla.

Festivaalille on annettu tulikivenkatkuista palautetta postauksen kommenttikentässä. Kommentoijat hämmästelevät muun muassa sitä, miten soittoluvista on saatu tieto vasta nyt.

– Siis miten voi olla, että te mielivaltasesti muutatte aikatauluja nyt jo ties kuinka monetta kertaa? Ja miten on mahdollista, että vasta tässä kohtaa saatte tietää soittoluvista? Ymmärrättehän, että tässä on monella festarikävijällä varmasti ollu kulkuvälineet ja majoitukset sovittuna niin, että ehtii ja pääsee niitä omia lemppareitaan katsomaan ja tästä syystä moni todennäköisesti joutuu joko siirtämään majoituksia/juna-/bussilippuja ja täten maksamaan siitä ekstraa. Master Blaster muun muassa on nyt siirretty kolmea tuntia aikaisemmaksi perjantaina, mikä on ihan uskomaton siirto. Perjantai on monelle työpäivä ja nuo alkupään artistit siis todennäkösesti menee monelta sivu suun. Ihan uskomattoman huonoa suunnittelua ja järjestelyä nyt teiltä, yksi kommentoija kirjoittaa.