Uusi festivaali Helsinkiin – Nylon Beat tekee festareilla paluun!

Muita festivaalin nyt julkistettavia artisteja ja yhtyeitä ovat Alexandra Stan, Akcent, Atomic Kitten, Basic Element, Basshunter, Bingo Players, Blue, Sash!, E-Rotic, E-type, Example, Fatman Scoop, Groove Coverage, Günther, Mohombi, Inna, Italo Brothers, Kate Ryan, Lasgo, Las Ketchup, Master Blaster, Mohombi, Nause, Pandora, R. I.O. ft. U-Jean, Sak Noel, The Veronicas sekä kotimaiset Aikakone, Beats And Styles, Bess, Disco, DJ Ice K, Ellinoora, K-System, Kwan, Mighty 44, Mikael Gabriel, Movetron ja Waldo's People.