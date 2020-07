Helsinkiin valmistuu 100 uutta opiskelija-asuntoa – tältä näyttää upouusi 17 neliön yksiö

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas on tänä vuonna vastaanottanut yli 9 000 hakemusta.

– Tämä poikkeaa hyvin paljon aikaisemmista kohteistamme. Olemme siis entisessä toimistorakennuksessa, johon on nyt valmistumassa 100 uutta opiskelija-asuntoa, Hoasin viestintäpäällikkö Saara Saksanen kertoo.

Asunnoista 80 on alle 17-neliöisiä, parvellisia yksiöitä. Kyseessä on Hoasin ensimmäinen kohde, jossa on alle 20 neliömetrin kokoisia miniyksiöitä.