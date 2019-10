Helsinki tunnustaa asuinalueiden erot: "Ei voi herpaantua hetkeksikään – jos todella huono kierre pääsee syntymään, sitä on vaikea katkaista"

Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäen (vihr.) mukaan Helsingissä eriytyminen on kohtuullisen maltillista. Vauraiden alueiden kaupungissa erot asuinalueiden välillä ovat kuitenkin monessa paikassa silminnähtäviä.

Helsingissä eriytymisen torjumisen keinoina on apulaispormestarin mukaan käytetty muun muassa investointeja kouluihin, rakentamiseen ja kaupunkisuunnitteluun.

– Mutta on paljon kehityskulkuja, joita vastaan täytyy kulkea hyvin määrätietoisesti ja sinnikkäästi. Ei voi herpaantua hetkeksikään, koska jos todella pääsee jossain huono kierre syntymään, sitä on aika vaikea katkaista, Sinnemäki sanoo.

Myllypuron esimerkki kannustaa

Sinnemäen mukaan Helsingin asuinalueista esimerkiksi Myllypuro on hyvä merkki onnistuneesta kehityksestä. Myllypuron eteen on tehty pitkäjänteisesti töitä 15 vuoden ajan, ja sinne on investoitu suuresti, viimeisimpänä Metropolian ammattikorkeakoulun kampus.