Helsinki suunnittelee terveysasemien asiakasmaksujen palauttamista – "Vaakakupissa kaksi vaihtoehtoa"

– Taustana muutosohjelmalle – ja näin myös maksupohdinnalle – on saamamme valtionrahoituksen niukkuus. Kuten on hyvin tiedossa, sote-uudistuksen jälkeen Helsinki ei enää itse määritä sosiaali- terveys ja pelastuspalveluiden budjettia itse. Käytettävissä olevan rahamäärän määrittää valtion sotepe-rahoitusmalli, jonka asettamaan budjettiraamiin Helsingin on päästävä. Tämä edellyttää seuraavien vuosien aikana sopeutustoimia, joista nyt muutosohjelmalla linjataan, toteaa apulaispormestari Daniel Sazonov (Kok.).