Helsinki Seagullsin piti vahvistaa suunnitelmansa – syvähiljaisuus päällä

Koripallon miesten Suomen mestaruuden keväällä saavuttaneen Helsinki Seagullsin oli määrä ilmoittaa maanantain aikana, käyttääkö joukkue sille myönnetyn liigapaikan. Ilmoitusta ei ollut julkistettu maanantaina kello 18.30:een mennessä, mutta määräaika jatkui vuorokauden loppuun.

Koripalloliiton kilpailujohtaja Tom Westerholm kertoi iltapäivällä, että liigalla oli valmiit suunnitelmat molempiin vaihtoehtoihin.

Jos Seagulls päättää jatkaa, mikään ei muutu ja kauden valmistelut jatkuvat normaaliin tapaan. Jos Seagulls ei jatka, liigan täytyy ensimmäiseksi päättää, pelataanko ensi kaudella 11 joukkueen sarja vai täydennetäänkö liigaa 12:nnella joukkueella.

– Meillä on askelmerkit ja suunnitelmat olemassa molempiin suuntiin sen mukaan, jatkaako Seagulls liigassa vai ei. Meille on tietysti helpompaa, jos joukkue jatkaa, koska kaikki valmistelut on tehty sen mukaan, Westerholm kertoi.

Liigan on tarkoitus julkistaan sarjan otteluohjelma ensi viikolla.