Helsingissä käynnissä kaikkien aikojen hotellibuumi – suunnitteilla jopa yli 30 uutta hotellia

Hotellihuoneet loppuvat kesken

Pääkaupunkiseudulla on vain noin 14 000 hotellihuonetta, kun Tukholmassa niitä on jo lähemmäs 40 000.

– Meillä on pula hotellihuoneista. Tällä hetkellä meillä on hyvä käyttöaste, joka pyörii 80 prosentin kummallakin puolella. Talviaikaan tammi-helmikuussa se on hieman alhaisempi eli 65 prosenttia, mutta varsinkin kesällä kun on paljon kansainvälisiä konferensseja hotellihuoneet yksinkertaisesti loppuvat kesken, sanoo Helsinki Business Hubin senior business advisor Kati Soini.