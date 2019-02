Helsingissä huutokaupataan suojeltua 100-vuotiasta punaista mökkiä, mutta kaupunki aikoo potkia tulevan asukkaan vuodenvaihteessa pois: "Onhan tässä erikoisia käänteitä"

Ulosottovirasto huutokauppaa Huutokaupat.comissa kulttuurihistoriallisesti merkittävää rakennusta Helsingin Kivihaasta. Kyseessä on aivan Hämeenlinnanväylän ja Hakamäentien risteyksessä sijaitsevasta vuonna 1919 valmistuneesta punaisesta mökistä.

Tontilla sijaitsevat lisäksi huonokuntoinen talousrakennus, ulkovarasto ja vanha maakellari, josta on tehty sauna.

Tuntemattomasta syystä suojeltu rakennus

"Reijolan mökki" on saanut runsaasti mediahuomiota, sillä sen kauppaamiseen liittyy paljon sopimusteknisiä kiemuroita. Tapausta on seurannut etenkin Helsingin Sanomat .

Rakennuksella on myös sr-2-suojelumerkintä, eli rakennusta tai sen osia ei saa purkaa, eikä "siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennustaiteellisia ja historiallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä".

Sisältä rakennus on kuitenkin päivitetty nykyaikaisempaan kuntoon.

Helsingin kaupunginmuseosta kuitenkin kerrottiin Helsingin Sanomille, ettei vuonna 1999 annetussa suojelumerkinnässä lue perusteluista sille, miksi mökki tarkalleen ottaen on suojeltu.

Vuokrasopimus päättyy vuoden lopussa

Kiinteistön huutokaupan suurin kysymys on merkitty jo huutokauppailmoituksen alkuun.

– Tarkoittaa suomeksi sitä, että se joka huutaa sen itselleen, hän voi anoa vuokrasopimuksen jatkoa. Me emme tule sitä virkamiesvalmistelussa myöntämään vaan esitämme sen hylkäämistä. Asianomainen päättäjä (kaupungin ympäristölautakunta) tekee esityksen ja sen perusteluiden perusteella päätöksen.

Tammikuussa tehtiin jo kaupat, mutta ostaja katosi

Huutokaupasta vastaava kihlakunnanvouti Eija Rosendahl kertoo, että vuokra-ajan päättyminen vuoden lopussa on herättänyt kysymyksiä kiinnostuneissa ihmisissä.

Helsingin Sanomien mukaan näytöissä on käynyt paljon ihmisiä.

Nyt huutokauppa on käynnissä uudestaan ja päättyy 25. helmikuuta. Iltakuudelta maanantaina korkein tarjous oli 3500 euroa, mutta Rosendahlin kokemuksen mukaan varsinaiset tarjoukset tulevat aivan loppuminuuteilla.

Kaikki pienellä präntätty teksti syytä lukea

Rosendahl myöntää, että Reijolan mökin tapaus on ollut "monella tapaa erikoinen kohde".

– Kaikki pienellä präntätty teksti on syytä lukea erityisen huolellisesti, ja tarvittaessa käyttää vaikka asiantuntijaa siinä, että mitä tällä tai tällä asialla tarkoitetaan. Eli punainen tupa ja perunamaa -idyllin hakijalla täytyy olla aika paljon pätäkkää taskussa, ennen kuin kannattaa lähteä kaikkia rahojaan sijoittamaan.

Vuokralaiselle korvauksia sopimuksen päätyttyä

Vuokrasopimukseen on kirjattu, että vuokrasopimuksen päättyessä omistussuhde raukeaa ja vuokralaiselle maksetaan 60 prosenttia kiinteistön teknisestä arvosta.

– Rakennus vanhenee samalla tavalla kuin auto. Se maksaa x tuhatta euroa kun sen kaupasta ostaa ulos, ja kun sen ajaa kaupan portista ulos niin sen arvo on jo tippunut, hän kuvailee.

– (Rakennuksen) aikajänne vaan on yleensä pidempi, Haaparinne jatkaa.

Kaupunki on alustavasti haarukoinut rakennusten teknistä arvoa, mutta lopulliset arviot tehdään lähempänä päättymishetkeä samassa yhteydessä, kun muutenkin sovitaan vuokralaisen kanssa käytännön menettelyistä, Haaparinne kertoo.

Kihlakunnanvouti toivoo kaikkia hyödyttävää ratkaisua

– Ostaja voi tietysti anoa vuokrasopimuksen jatkamista, mutta kyllä ostajalla saa aika hyvä ehdotus olla kaupungille, ennen kuin jatkoa myönnetään. Sen on toki ostajan itse selvitettävä, me emme voi kuin välittää sitä tietoa, mitä meillä on, Rosendahl sanoo.