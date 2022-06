Helsingin yliopisto lakkauttaa Kiinan valtion rahoittaman Konfutse-instituutin: "Haluamme palkata itse opetushenkilökunnan"

Kymmeniä yliopistoissa toimivia Konfutse-instituutteja on lopetettu eri maissa, koska niiden on epäilty levittävän propagandaa. Helsingin yliopiston vararehtori Hanna Snellman kertoi STT:lle, että lakkauttamisesta on keskusteltu jo tammikuussa, mutta virallinen ilmoitus lähetettiin tällä viikolla.