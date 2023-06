Helsingin Pride-kuukausi huipentuu Pride-viikkoon – tapahtumia yli 200

Helsinki Pride -yhteisön toiminnanjohtaja Annu Kemppainen vieraili MTV:n Huomenta Suomessa kertomassa miksi Pridea tarvitaan ja millainen Pride-viikko Helsinkiin on odotettavissa. Vaikka sateenkaarilippuja on näkynyt kaupungin katukuvassa jo kuukauden ajan, niin pääpaino on juhannuksen jälkeisellä viikolla.