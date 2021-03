Helsingin pormestari Vapaavuori ihmeissään hallituksen vaitonaisuudesta: "Meillä ei ole mitään tietoa siitä, onko tulossa liikkumisrajoituksia"

Tällä hetkellä koulut ovat etäopetuksessa Sanna Marinin (sd.) hallituksen määräämän sulun takia. Sulkutila alkoi 8. maaliskuuta ja on parhaillaan käynnissä kolmatta viikkoa. Sulun määriteltiin alun perin kestävän ensi maanantaihin asti.

Vapaavuoren mukaan Helsingissä on odotettu, että hallitus olisi palannut koulukysymyksiin, mutta näin ei ole tapahtunut.

– Ensi viikon maanantai on varsin lähellä. Meillä on kymmeniätuhansia koululaisia ja satoja opettajia, joiden elämään etäopetus vaikuttaa, ja valtava määrä järjestelyjä, joita pitää tehdä.

"Kaikki on mahdollista"

Vapaavuoren mukaan päätökset tullaan tekemään kokonaiskuvaan perustuen. Lähiopetukseen palaaminen on periaatteessa mahdollista jopa siinä tapauksessa, että hallitus asettaisi pääkaupunkiseudulle ja Turkuun liikkumisrajoituksia.

– Kaikki on mahdollista. Aina on kysymys kokonaisharkinnasta, Vapaavuori sanoo.

Vapaavuori toivoo vuoropuhelua

Hallituksessa on tänään kirjoitettu uutta versiota lakiluonnoksesta liikkumisrajoituksia koskien.

– Meillä ei ole mitään tietoa siitä, onko tulossa liikkumisrajoituksia, ja jos on, minkälaisia rajoituksia on tulossa. Olemme niitten spekulointien varassa, mitä julkisuudessa on esiintynyt, Vapaavuori sanoo.