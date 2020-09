Helsingin pormestari Jan Vapaavuori baarien sulkemisesta: "Ellette opiskelijat ja nuoret aikuiset ole varovaisempia, joku panee baarit kiinni"

Vapaavuoren mukaan Helsingissä on viimeisen viikon aikana todettu yhteensä 124 koronatartuntaa. Tartuntoja on ollut yli 17 päivässä. Koronaviruksen ilmaantuvuusluku viimeisen kahden viikon aikana 100 000 ihmistä kohden on noussut Helsingissä 27:ään. Esimerkiksi matkustuksen kannalta turvallisten maiden ilmaantuvuuslukuna pidetään 25:tä.