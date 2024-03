Helmi Loukasmäki, 23, avoimena suhteestaan Dannyyn, 81: "Asiat on muuttuneet"

Musiikkineuvos Dannyn , 81, ja Helmi Loukasmäen , 23, välit ovat olleet säännöllisen epäsäännöllisesti otsikoissa aina vuodesta 2020 saakka. Tuolloin kaksikon välillä huhuttiin olleen sutinaa, mutta he torppasivat suhdehuhut ja kertoivat, että Danny oli palkannut Helmin avustajaksi Rauman-kotiinsa.

Sittemmin Helmi on asunut Dannyn luona, ja kaksikko on muun muassa tehnyt yhteisiä lomareissuja Thaimaan auringon alle. He ovat kertoneet olevansa hyviä ystäviä ja tärkeitä toisilleen.