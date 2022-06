Paukkuuko 30 asteen raja rikki? – Tarkista paikkakuntasi uv-varoitus?

Hellevaroitus on huomisaamuun saakka voimassa Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan maakunnissa.Varoitus tarkoittaa, että lähivuorokauden aikana on odotettavissa erittäin tukalaa hellettä. Kroonisia sairauksia potevien ihmisten oireet voivat vaikeutua merkittävästi, ja perusterveilläkin lämpörasitus haittaa toimintakykyä.

Myös metsäpalo- ja uv-varoitus voimassa isossa osassa maata

Päivä on koko maassa poutainen, mutta yöllä Pohjois-Lapissa voi tulla yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Metsäpalovaroitus on voimassa huomisaamuun asti Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja osissa Lappia. Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty.Lisäksi Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta auringon uv-säteilystä koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Varoitus on voimassa tänään kello kolmeen saakka iltapäivällä. Voimakas uv-säteily saattaa polttaa suojaamattoman ihon erityisesti suorassa auringonvalossa.