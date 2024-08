Olympiasensaatio Sirviön valmentajaisä kritisoi Olympiakomiteaa: "Heilin kohdalla se ei näköjään ole mahdollista"

Suoritus oli kovatasoisessa finaalissa upea. Heili ja Fredu Sirviö puhuivat jo ennen Pariisin kisaa siitä, että suuri tähtäin on kuitenkin vasta Los Angelesin olympialaisissa vuonna 2028.

Tätä ennen jatkuvasti kovaa tahtia kehittyvä Heili tähtää muun muassa kuukauden päästä Roomassa järjestettäviin MM-kisoihin. Muitakin suurkisoja on kiikarissa.

– Olympiakomitea teki Heilin kohdalla periaatepäätöksen, että alle 16-vuotiaalle ei jaeta tukea. Eli olemme täysin ilman Olympiakomitean rahallista tukea, ja Heili on ainakin tällä hetkellä Suomen paras urheilija täällä, jos katsotaan tilastoja. Onhan se aika absurdi tilanne, Fredu Sirviö kommentoi MTV Urheilulle.

Mikä sinun viestisi on Olympiakomitealle?

– Toivon, että nyt näitte, mitä täällä tapahtui. Nyt näitte, mitä Heili teki. Jokainen voi katsoa tästä kisasta, kuinka uskomattomasta lahjakkuudesta on kyse – poikkeuksellisesta urheilijasta. Toivon, että pidetään tapaaminen, niin voidaan jatkaa tätä.

Heili Sirviö vihjaili jo alkukilpailun jälkeen, että hän saattaisi olla kiinnostunut myös Australian edustamisesta , mutta ei halunnut tehdä mitään varmoja linjauksia. Sirviön perhe on asunut Australiassa jo kahdeksan vuotta.

– Olemme Australian kansalaisia myös, mutta olemme suomalaisia sydämestämme täysin. Suomi on meidän kaikkien synnyinmaa ja kotimaa. Totta kai me kilpailemme Suomelle, mutta me toivomme myös, että Olympiakomitea huomioi Heilin ja ottaa hänet varteenotettavana urheilijana kuten kaikki muutkin.