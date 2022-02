Heikki Paasonen julkaisi hellyttävän perhepotretin synttäreiden kunniaksi: "Kaikki mitä elämältä haluan"

View this post on Instagram

– Aamulla vaan mietin sängyssä että just nyt tässä 39-vuotiaana on kaikki mitä elämältä haluan. Mulla on mieletön perhe ja ystävät, saan rempata perheelleni uutta kotia hienojen ammattilaisten kanssa ja talvi alkaa taittumaan kevääksi.