Heikki Hursti ilahtui miesten ryhmän avusta – toivoisi myös kaupungilta ja hallitukselta toimia: "En usko, että hallitus nostaa vähäosaisten etuuksia"

– Se on mahtava juttu. En ole itse Facebookissa, mutta vaimolta sain kuulla ja nämä ihmiset ovat myös soitelleet minulle, Heikki Hursti sanoo.

Hursti sanoo, että jokainen lahjoitettu euro on yhtä arvokas, sillä vähävaraisten ruoka-apua pyöritetään avustusrahoilla.

– Jokainen summa on meille yhtä merkittävä, sillä toiminta perustuu lahjoituksiin. Jos on kerätty noin nopeasti 11 000 euroa, se on iso raha.