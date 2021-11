He ovat Kiinan rikkaimmat ihmiset – vihreä teknologia kannattaa, suuria romahduksia rajoituksien seurauksena

Forbes-lehden roopeankka-listan kymmenen kärki on yhä yhdysvaltalaisvoittoista. Jeff Bezosin, Elon Muskin ja kumppaneiden joukossa vain kaksi on muualta kuin tähtilipun alta. Kolmanneksi äveriäin on ranskalainen muotialan vaikuttaja Bernand Arnault, kymmenentenä on intialainen monialatoimija Mukesh Ambani. Listan huipulla nähtänee lähivuosia myös kiinalaisnimiä.