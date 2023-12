Hautausmailla vierailu vähentymässä

Suomen hautausmailla on nyt meneillään vuoden vilkkain aika, mutta yleisesti ottaen vierailut haudoilla vähenevät hiljalleen.

Vaikka haudoilla käymisen perinne on monissa perheissä siirtynyt sukupolvelta toiselle, se on selvästi yleisintä keski-iän ylittäneiden suomalaisten parissa, kertoo teologian professori Auli Vähäkangas Helsingin yliopistosta.

– Varsinkin säännöllisimpiä haudoilla kävijöitä löytyy eniten ikäihmisistä. Heillä on useammin siihen tietynlainen konkreettinen tarve. On luonnollista, että leskeksi jääneet ihmiset käyvät puolisoidensa haudoilla useammin kuin esimerkiksi lapsenlapset isovanhempiensa haudoilla.

Haudoilla käymistä on Vähäkankaan mukaan vähentänyt myös hautaustapojen muutos. Tuhkahautaus on yleistynyt Suomessa jo pitkään, ja erityisesti kaupungeissa niitä on jo paljon enemmän kuin arkkuhautauksia.