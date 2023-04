Hätäpuheluun vastannut Sirpa kannusti lähes tunnin metsäavantoon pudonnutta taistelemaan – sai eurooppalaisen palkinnon

Hätäkeskuslaitoksen mukaan on suoranainen ihme, että henkilö ehdittiin pelastaa hengissä vedestä.

Haastava pelastustehtävä

– Hätäpuhelun soittaja on minun sekä koko pelastustiimin sankari. Oma roolini oli pitää toivoa selviytymisestä yllä, auttaa kaikin keinoin taistelussa aikaa ja hypotermiaa vastaan ja ohjata viranomaiset mahdollisimman nopeasti paikalle. Muut viranomaiset ylittivät puolestaan omia äärirajojaan juoksemalla hoitotarvikkeiden kanssa puolen kilometrin matkan lumisessa maastossa. He taistelivat kanssani yhdessä pelastaakseen ihmishengen – ja me kaikki onnistuimme siinä.