Hätäkeskuspäivystäjää piinattiin lukuisilla turhilla soitoilla – pelastuslaitokselta muistutus juhannukseen: Älä soita hätäkeskukseen, jos parisuhteessasi on vaikeuksia tai näet painajaisia

Älä soita hätänumeroon, jos: - Sinulla on hammaskipua

- Sinun tai läheisen puhelin on mennyt hukkaan ja se pitäisi paikantaa. - Tarvitset kyydin jonnekin. - Tarvitset taksin. - Tarvitset jonkun puhelinnumeron. - Joessa kelluu kuollut eläin. - Sinulla on ongelmia parisuhteessa. - Haluat sulkea puhelinliittymäsi. - Olet jättänyt autonavaimet autoon sisään ja ovet on lukossa. - Ajattelit vain kysyä, onko ollut hälytyksiä. - Näet painajaisia. - Joku on jättänyt pihallesi märät kengät - Et tiedä taksien hintoja - Sinulla tai läheiselläsi ei ole mitään hätää!