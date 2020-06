Joka kolmannella suomalaisella on jo 112 Suomi -mobiilisovellus – hätäkeskuslaitos toivoo sen vähentävän turhia soittoja

Kesälomakaudella 112-palvelua tarvitaan tavallista enemmän. Hätäilmoitusten määrää voidaan verrata säähän; mitä kauniimpaa ja lämpimämpää on, sitä enemmän sattuu ja tapahtuu. Harva osaa kertoa oman lomapaikan tarkkaa osoitetta tai edes kuntaa.

Ei siis ihme, että ilmaisen ja viisi vuotta sitten käyttöönotetun 112 Suomi -mobiilisovelluksen on ladannut puhelimeensa jo 1,7 miljoonaa suomalaista. Sovellus uudistui keväällä, joten puhelimeen saa esimerkiksi liikenteen häiriötiedotteet ja lähimmän sydäniskurin sijainnin.

– 112 -sovellus on hyvä, kun sen lataa puhelimeen, niin välittömästi antaa luvan paikantaa sen oman puhelimensa. Sovelluksesta hätäkeskus saa heti tarkan paikkatiedon, sanoo johtaja Taito Vainio Hätäkeskuslaitoksesta.

Venettään Helsinkiin tankkaamaan tullut Markku Isokselalla sovellus on ollut jo pitkään puhelimessa.

– Kyllä on se hyvä, varsinkin tuolla merellä ja saaristossa kun liikkuu. Vesillä on

niin vaikea muuten kertoa, että se on siellä kolmannen luodon takana sen mökki, pohtii Isoksela.