Härski skandaali paljastui – juoksutähdeltä ja aviomieheltä hävytöntä toimintaa

Kaksikko oli myös värittänyt tarinaa Herronin omalle Wikipedia-sivulle. Siellä todetaan muun muassa, että Herron on yksi kaikkien aikojen parhaista juoksijoista. Samalla vastaava teksti on poistettu kilpakumppani Kilian Jornetin sivulta.

Muutoksia tehnyt tili on tehnyt niitä yli 300 useamman vuoden ajanjakson aikana. Nyt tilin IP-osoite on jäljitetty Connor Holtin tietokoneeseen. Holt lähetti NRK:n mukaan useille medioille sähköpostin tiedon tultua julki.

– Yritin suojella Camillea kiusaamiselta, häirinnältä ja valitukselta, joita hän on joutunut uransa aikana kestämään. Se on vaikuttanut merkittävästi hänen psyykkiseen terveyteen, Holt totesi.

Holt väittää, että pariskunta on joutunut nettitrollin häirinnän kohteeksi. Nettitrolli on Holtin mukaan poistanut tärkeitä tietoja Herronin Wikipedia-sivulta. Holtin mukaan he eivät saaneet vastata syytöksiin ennen kuin skandaaliartikkeli julkaistiin. Tämä ei kuitenkaan lehden mukaan pitänyt paikkaansa, sillä he yrittivät olla yhteydessä pariskuntaan ennen julkaisua.