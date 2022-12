Hannele Lauri paljastaa Vesa-Matti Loirin salaisen puolen: "Veskulla oli karisma, mutta sädekehää hänen ympärilleen ei voi laittaa"

– Teki hän minkä tyypin tai hahmon tahansa, se oli totta. Se on yksi komiikan tärkein asia. Että vaikka sinulla olisi kuinka hassu hattu päässä, niin sen ihmisen, jota esität, on oltava totta.

"Mitäs hauskaa tässä on?"

Yksi sarjan muistetuimmista sketseistä on ”Naisen logiikka”. Pasanen ja Lauri ihmettelevät siinä kahvinjuonnin lomassa esimerkiksi tekniikkaan liittyviä peruskysymyksiä.

– Kun Spede, Vesku ja Simo (Salminen) tulivat Maikkarin kahvioon ja kertoivat, että nyt ruvetaan tekemään sellaista sketsiä kuin Naisen logiikka ja pyysivät minua lukemaan tekstin, ja kun sen luettuani ihmettelin, mitä hauskaa siinä on, he purskahtivat nauruun – että just toi, Lauri sanoo.