Tukkimiehenkirjanpito paljasti hätkähdyttävät luvut – sähköpotkulautailu päätyy usein päivystykseen: "Alkoholi aiheuttaa vääjäämättä omat haasteensa"

– Tämä on selkeästi tämän vuoden trendi tässä tapaturmamekanismissa, tiivistää HUS Töölön sairaalan johtava ylilääkäri Jarkko Pajarinen.

Kypärättömyys ihmetyttää



Haartmanin päivystyksessä on tehty tukkimiehenkirjanpitoa ja tulos on hätkähdyttävä.

Pajarisen mukaan pääkaupunkiseudulla sähköpotkulautavammoja on jo 160-170 kappaletta.

Tampereella vammat ovat toistaiseksi vasta muutamien tasolla. Turussa päivystykseen potilaita tulee viikoittain ja määrä on lisääntymään päin – joitakin on leikattukin. Onnettomuudet näkyvät raaja-, hammas-, ja päävammoina. Osa vammoista on vakavia.