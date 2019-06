Uuteen hallitukseen 19 ministeriä

Hallituksen muodostaja, SDP:n puheenjohtaja Rinne kertoi sunnuntai-iltana Twitterissä, että hallitusohjelma on valmis ja ministerijako on tehty.

– Vajaan neljän viikon urakka on nyt takana. Hallitusohjelma on valmis ja ministerijako on tehty. Kiitos kaikille hyvähenkisestä, rakentavasta ja ratkaisuhakuisesta neuvotteluprosessista! Rinne kirjoitti.