Tänään ratkotaan salkkujakoa – ministeriruletissa jo useita lähes varmoja nimiä

Myös salkkujen kantajista on esitetty julkisuudessa lukuisia arvailuja. Ilmeisintä on, että ainakin puolueiden puheenjohtajat istuvat tulevassa hallituksessa.

Pääministerin salkun ottaa SDP:n puheenjohtaja, hallitusneuvottelija Antti Rinne. Valtiovarainministerin salkun on arvioitu päätyvän hallituksen toiseksi suurimmalle puolueelle eli keskustalle. Ministerinimi on kuitenkin arvoitus, sillä nykyinen puheenjohtaja Juha Sipilä on jättämässä tehtävänsä syyskuussa ylimääräisessä puoluekokouksessa, eikä seuraajasta ole tietoa.