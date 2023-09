"Hallituksenkaataja" Eva Biaudet MTV:n haastattelussa: En ole hirveän hyviä kavereita Halla-ahon kanssa

Kohu on hiertänyt erityisesti RKP:n ja perussuomalaisten välejä. RKP:n pitkäaikainen kansanedustaja Eva Biaudet on ollut myös asian keskiössä julkisuudessa. Biaudet tunnetaan erityisesti työstään ihmisoikeuksien puolesta. Elokuun alussa Helsingin Sanomat kutsui häntä haastattelussaan "hallituksen kaatajaksi".

– Se (tiedonanto) on hyvä kokonaisuus sen takia, että se sitouttaa jatkuvaan työhön. Jos ajatellaan edellisen hallituksen toimenpideohjelmaa, niin se oli laajempi ja sanoitus oli varmaan kunnianhimoisempi, ja paljon työtä on koko ajan tehty. Mutta rasismin nujertaminen ei ole niin yksinkertaista, se vaatii jatkuvasti sinnikästä työtä. Siinä mielessä oli aivan keskeistä, että tämäkin hallitus tekee sitä aivan nimenomaisesti.

Nihkeä suhtautuminen perussuomalaisiin

Biaudet´n mukaan tiedonanto on erityisen tärkeä varsinkin perussuomalaisten aikaisempien viestien ja ulostulojen takia.

– (Ne) ovat olleet niin kyseenalaisia ja on ollut vaikeata ajatella, että Suomen maine maailmalla voisi elää tällaisen tilanteen kanssa, jossa ei tiedetä, mitä mieltä hallitus on oikeasti.

– Minun kantani on ollut varmaan selvä. Se johtuu siitä, että olen seurannut ja elänyt eduskunnassa päivittäistä politiikkaa heidän kanssaan, jossa minun mielestäni meillä on hyvin vastakkaiset tavoitteet. Ja ajattelen vieläkin, että hallitusohjelmassa on todella ongelmallisia kohtia minulle.