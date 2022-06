Hallitseva paralympiavoittaja Matti Suur-Hamari lopettaa uransa

– Jo parina viime vuonna olen kypsytellyt ajatusta, että vieläkö liekki palaa ja vieläkö on tavoitteita. Vielä on liekin lämpöä riittänyt ja motivaatiota löytynyt, mutta Pekingissä päätös konkretisoitui. Oltiin saatu tiimin kanssa pidettyä tekeminen huipputasolla ja nyt tuli palkinto, niin maalialueella viimeistään ymmärsin, ettei tästä enää kauheasti voi paremmaksi pistää. Vielä kun tuli maailmanmestaruus, Dew Tourin voitto ja paralympialaisten bankedista hopeamitali, niin tuloksellisesti tämä kausi oli ihan älytön, Suur-Hamari sanoi tiedotteessa.

– Rupesin miettimään, että nyt on kaikki voitettu mitä parapuolella voi voittaa. Halusin silti Pekingin jälkeen antaa itselleen rauhan fiilistellä asiaa ja juhlia mitalia, ettei missään tunnekuohussa tee päätöksiä. Nyt kun on saanut kotona hengittää ja juhlia ja nähdä kavereita, niin kyllä se päivä päivältä on vahvistunut, että kisaura saa olla tässä.