Suomen paralympiavoittaja lopettaa uransa 24-vuotiaana

– Päätös uran päättämisestä kesti pitkään, sillä se oli vaikea päätös. Kun aloin valmistautua kohti Pekingin paralympialaisia, oma ajatus oli menestyä ja lopettaa siihen. Menestyksestä tulikin lisäbuustia ja intoa treenaamisen löytyi entistä enemmän. Nyt kuitenkin tuntuu siltä, että omat aikoinaan asettamani tavoitteet on saavutettu, ja on aika kohdistaa tavoitteellisuus opiskeluun ja tulevaisuuteen, Kiiveri kertoo tiedotteessa.

– Valmentaminen jollain tasolla kiinnostaa, mutta päähuomioni on ehdottamasti opiskeluissa. On ilo jäädä seuraamaan suomalaista alppihiihtoa, siellä on hyvä boogie päällä. Näen hyvän tulevaisuuden, eritoten nyt seuraan Nette Kivirannan, Eduard Hallbergin sekä Elian Lehdon tekemisiä, Kiiveri sanoo.