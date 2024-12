Halle Berry kohauttaa uimapuvussa: "En osaa päättää olenko tuhma vai kiltti"

Halle Berry toivotti hyvää joulua uimapukukuvalla.

Näyttelijä Halle Berry,58, loksutti faniensa leuat postaamalla uimapukukuvan Instagramiinsa joulupäivänä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

– En osaa päättää olenko tuhma vai kiltti tänä jouluna, mutta minulla on hemmetin hauskaa, näyttelijä kirjoittaa julkaisunsa yhteyteen ja toivottaa hyvää joulunaikaa seuraajilleen.

Kuvakimaran ensimmäisessä kuvassa Berry poseeraa pukeutuneena mustaan kokouimapukuun. Toisessa kuvassa hän on pukeutunut jouluaiheiseen suureen paitaan. Yhdessä julkaisun kuvista Berry halaa miesystäväänsä Van Huntia.

Hiljattain Berry paljasti E! Newsille kuinka pitää itsestään huolta.

– Se on kovaa työtä ja itsensä eteen on tehtävä töitä. Se on elämäntapa ja valinta, Berry totesi.

19-vuotiaana diabetesdiagnoosin saanut Berry kertoi uutissivustolle, että sairaus on pitänyt hänet erossa ikääntymisen ykkösaineesta, eli sokerista.

– Uskon, että on tärkeää hallita riittävä lepo ja asettaa uni, terveys ja hyvinvointi etusijalle. Joskus se on vaikeaa, hän sanoi.