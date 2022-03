Hakkeriryhmä Anonymous iski venäläisiin TV-kanaviin – pimennossa oleville kansalaisille näytetään kuvia pommituksesta

Aiemmin on kerrottu, että Venäjän kansa elää sodan suhteen pimennossa. Totuutta sodasta on pimitetty Venäjällä ja valtion median viesti kansalaisille on se, että kyseessä ei edes ole sota. Venäjä on halunnut antaa sellaisen kuvan, että kyseessä olisi vain "erikoisoperaatio", jolla ehkäistään esimerkiksi venäläisten syrjintää Ukrainassa.