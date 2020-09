Hajoavien tuulivoimaloiden mysteeri Kristiinankaupungissa: Voiko salama repiä 15 000-kiloiset siivet irti?

Aiheuttajaa ei kuitenkaan ole vielä voitu saada selville varmaksi, eli Liskin mukaan kyse on alustavasta epäilystä.

Tutkintaa on hidastanut se, että konehuoneen katolle jääneet rikkoutuneet osat voivat olla tutkijoille vaarallisia.

Liski sanoo, että kaikki turbiinit on nyt käyty läpi ja osa on tapahtuneen vuoksi pysäytetty.

– Avoimet asiat ovat, miten salamanisku voi päästä aiheuttamaan noin mittavia vaurioita, miten ukkosenjohdatusjärjestelmä on toiminut ja mikä on aiheuttanut siiven putoamisen. Paljon jatkotutkimuksia tämä vaatii.

Ihmisiä pyydetään pysymään etäällä

EPV Tuulivoima on nyt pyytänyt alueella liikkuvia ihmisiä pysymään 300 metrin etäisyydellä voimaloista. Lisäksi puistossa kulkeville teille on viety varoituskylttejä. Liskin mukaan kyse on ennakoivasta toimenpiteestä.