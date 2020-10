Hait ovat tappaneet tänä vuonna seitsemän ihmistä Australiassa ja se on korkein luku yli 80 vuoteen: Syy voi piillä ilmastonmuutoksessa tai koronaepidemiassa

Hait ovat tappaneet jo seitsemän henkilöä tänä vuonna Australiassa. Viimeisin tapaus on peräisin lokakuulta, kertoo CNN . Viranomaiset etsivät kadonnutta surffaajaa dronejen avulla samalla, kun pelastustyöntekijät tutkivat aluetta veneillä ja lääkärit odottivat rannassa.

Suurin luku peräisin vuodelta 1929

Haiden hyökkäyksiin kuolleiden lukumäärä on nyt korkein 86 vuoteen. Vuoden 2020 tapauksia on kirjattu useissa eri osavaltioissa. Lokakuisen tapauksen lisäksi myöskään tammikuussa kadonneen sukeltajan ruumista ei ole löydetty. Hänen uskotaan kuolleen valkohain hyökkäykseen.

Australiassa on kirjattu viime vuosina vain muutamia hain hyökkäyksiin liittyviä kuolemantapauksia. Viime vuonna tapauksia ei kirjattu lainkaan. Korkein vuosikohtainen luku on peräisin vuodelta 1929, jolloin tapauksia oli yhdeksän.

Haiden hyökkäykset ihmisiä kohtaan eivät kuitenkaan ole muuttuneet. Hyökkäyksiä on ollut tänä vuonna yhteensä 21. Suurin ero tänä vuonna tapahtuneissa hyökkäyksissä on niiden kohtalokkuus. Viimeisen 50 vuoden aikana haiden hyökkäyksiin on kuollut Australiassa keskimäärin yksi ihminen vuodessa.