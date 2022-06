Hailey Bieber oikeuteen – yritti ostaa kosmetiikkamerkkinsä nimen oikeuksia jo neljä vuotta sitten

Copyright © 2022 BACKGRID, Inc./All Over Press

Omituisen nimisotkun taustat ajoittuvat jo neljän vuoden taakse. RHODE-merkin perustajajäsenet Purna Katau ja Phoebe Vickers väittävät kanteessaan, että Hailey olisi yrittänyt ostaa nimen oikeuksia heiltä jo vuosia sitten, mutta he olivat kieltäytyneet kaupoista. Siitä huolimatta Hailey lanseerasi uuden tavaramerkkinsa Rhode-nimellä tämän vuoden kesäkuun puolivälissä, kun taas RHODE on perustettu jo vuonna 2013.

Perustajat vaativat tuomiosituimelta alustavaa kieltomääräystä, joka määräisi Haileyn lopettamaan Rhode-nimen käytön tuotemerkilleen. Lisäksi he ovat pyytäneet Haileytä vaihtamaan ihonhoitosarjansa nimeä lisäsekaannuksien estämiseksi.

RHODE-vaatemerkin vaatteita myydään luksusliikkeissä, kuten esimerkiksi Saks Fifth Avenuella ja Neiman Marcusilla. Vaatteita on nähty usein julkkisten, kuten Beyoncén ja Rihannan, yllä.

– RHODE-brändi on kaikki, minkä eteen olemme tehneet kovasti töitä, ja nimemme käyttäminen vahingoittaa yritystämme, työntekijöitämme, asiakkaitamme ja kumppaneitamme, perustajat toteavat lausunnossaan.

Justin Bieber oli mainostanut miljoonille seuraajilleen vaimonsa kosmetiikkamerkkiä. Seuraajat olivat sekoittaneet tagaykset keskenään, koska he olivat taganneet Haileyn @rhode-merkkiä myös julkaisuihin, joissa julkkikset esittelivät @shoprhode-vaatemerkin vaatteita.

RHODE-vaatemerkki myy vaatteita ja asusteita. Yrityksen jättämästä kanteesta selviää, että heillä on suunnitelmissa laajentaa kosmetiikkaan ja taloustarvikkeisiin, joten yritys on ymmärrettävästi näreissään Haileylle. Kannetta käsitellään New Yorkin eteläisen piirin käräjäoikeudessa.