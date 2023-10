Haavisto varoitti terrorismiuhasta, Essayah huolissaan antisemitismistä – näin presidenttiehdokkaat kommentoivat Lähi-idän konfliktia EVAn presidenttitentissä

EVAn ulko- ja turvallisuuspolitiikka-aiheiseen presidenttitenttiin osallistuivat Mika Aaltola, Li Andersson (vas.), Sari Essayah (kd.), Pekka Haavisto (vihr.), Olli Rehn (kesk.) ja Alexander Stubb (kok.).

Haavisto varoitti terrorismin uhasta Euroopassa.

– Uskon, että Iranin tukema Hizbollah Libanonissa aktivoituu, ja monet arabimaat ovat tilanteessa, jossa niiden pitää osoittaa solidaarisuutta Palestiinalle. En sulkisi pois sitä, etteikö Eurooppaankin kohdistuisi väkivallan tekoja ja terrorismityyppistä ajattelua. Meidän on pakko löytää jokin ratkaisu Palestiinalle, tämä ei voi jatkua näin.

Stubbin mukaan suurin huolenaihe siviilien kärsimyksen lisäksi on eskalaation vaara.

– Tällä hetkellä konflikti on paikallinen, mutta olemme tilanteessa, jossa Yhdysvallat on iskenyt Syyriassa joukkoihin, joita Iran tukee. Ja Iran tehnyt samoin joukoille, joita Yhdysvallat tukee Syyriassa ja Irakissa.

– Jos esimerkiksi Hizbollah lähtee liikkeelle Libanon puolesta, tulee Israel vastaamaan siihen tavalla tai toisella. Pahimmassa skenaariossa Iran alkaa sulkea Hormuzin salmea, joka on käytännössä öljykäytävä maailmalle. Se lamauttaisi maailmantalouden, Stubb luetteli.

Rehnin mukaan tällä hetkellä kansainvälisen yhteisön tärkein tehtävä on edistää humanitäärisen avun toimittamista Gazaan.

– Hamasin iskut tulee tuomita kakistelematta, Israelilla oikeus puolustaa kansalaisiaan. Samalla on suojattava siviilejä.

– On tärkeää tuomita Hamasin terrorihyökkäys. Nyt Israelin sotatoimista kärsivät suhteettomasti siviilit, myös lapset. Siksi on välttämätöntä saada aikaiseksi humanitäärinen tulitauko.

Ei pitäisi olla ongelmaa todeta, että myös Israelin on noudatettava kansainvälistä oikeutta omissa toimissaan, Li Andersson sanoi.

"Antisemitismi nousee Euroopassa"

Sari Essayah puolestaan on huolissaan antisemitismin eli juutalaisvastaisuuden noususta konfliktin seurauksena.

– Antisemitismi nousee kaikkialla Euroopassa. On suhtauduttava vakavasti Helsingissäkin pidettyihin mielenosoituksiin, joissa huudetaan, että Israel on työnnettävä mereen ja juutalaiset on raivattava pois maanpäältä. Ne ovat mielestäni kiihottamista kansanryhmää vastaan, ja järkyttävää antisemitismistä toimintaa.

Essayah nosti esille viime sunnuntaina järjestetyn Israel-solidaarisuusjuhlan, johon Israelin Suomen suurlähettiläs ei voinut turvallisuussyistä osallistua.

Myös Mika Aaltola totesi antisemitismin nostavan päätään Euroopassa.