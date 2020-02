Työministeri Haatainen MTV:lle: Yksi sivutoiminen sovittelija lisää valtakunnansovittelijan toimistoon

Haataisen mukaan uudesta sivutoimisesta sovittelijasta on tarkoitus päättää ensi viikolla valtioneuvoston istunnossa valtakunnansovittelijan esityksestä. Tuolloin selviää myös tehtävään valittavan henkilön nimi.

Valtakunnansovittelija voi kutsua sivutoimisen sovittelijan tarvittaessa avuksi hoitamaan työkiistojen sovittelua. Sivutoiminen sovittelija valitaan reserviin kolmeksi vuodeksi, ja hänelle maksetaan palkkiota, kun valtakunnansovittelija on pyytänyt hänet töihin.

Valtakunnansovittelija on tällä hetkellä Vuokko Piekkala ja sivutoimisia sovittelijoita ovat Jukka Ahtela ja Janne Metsämäki. Ahvenanmaan itsehallintoalueella on oma sovittelija Juha-Pekka Tyni. Metsämäki on Haataisen puoliso.