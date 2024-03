Greta Thunberg pääsi lentoyhtiö SAS:n yhtiökokoukseen, tuloksena sekasorto: "Ettekö te häpeä, lopettakaa valehtelu"

Fridays for future -järjestön ilmastoaktivistit vaativat yhtiöltä vastauksia siihen, miten se aikoo vastata ilmastokriisiin. Yksi viidestä ilmastoaktivistista oli Greta Thunberg .

Aktivistien mukaan kestäviä lentoja ei ole. He halusivat kuulla, mitä SAS aikoo tehdä vähentääkseen lentämistä tulevina vuosina, joita järjestö kuvaili kriittisiksi.

– SAS on tehnyt paljon noudattaakseen Pariisin ilmastosopimusta. Olemme toimineet sopimuksen ohjeiden mukaisesti. Lentäminen on tärkeää. On tärkeää, että maailma kohtaa, hän kertoi uutistoimisto TT:n mukaan.